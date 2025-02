Cosenza ha vissuto una giornata di profondo cordoglio per i funerali di Francesco Occhiuto, ai quali hanno partecipato migliaia di persone. Una folla commossa di amici e conoscenti che si è stretta intorno alla famiglia del giovane cosentino.

La cerimonia si è svolta alle 17:30 presso la Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa in viale Cosmai, in un contesto di lutto cittadino che ha unito l’intera comunità in un sentito omaggio.

La scomparsa di Francesco Occhiuto, avvenuta tra la notte di venerdì e sabato, ha toccato profondamente la città di Cosenza, che ha espresso la propria vicinanza alla famiglia del senatore Mario Occhiuto e del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Entrambi erano presenti in chiesa per l’ultimo saluto al caro congiunto, insieme a numerose autorità locali e cittadini accorsi per manifestare il proprio affetto e sostegno.

Hanno assistito, tra gli altri, alla cerimonia funebre, Licia Ronzulli, Maurizio Gasparri, Claudio Lotito, Nicola Fiorita, Wanda Ferro, Giuseppe Scopelliti, Fausto Orsomarso, Enza Bruno Bossio, Antonio Gentile, Nicola Leone, Domenico Furgiuele, Franz Caruso, i vertici provinciali della Guardia di Finanza. dell’Arma dei carabinieri e della Questura. Inoltre, c’erano vari consiglieri regionali, Padre Fedele Bisceglie, diversi imprenditori cosentini e calabresi, professionisti e gente comune.

La chiesa era gremita di persone, segno dell’affetto e della stima nei confronti della famiglia Occhiuto. In tanti hanno espresso parole di conforto e vicinanza, rendendo omaggio alla memoria di Francesco Occhiuto. Un evento che ha testimoniato, ancora una volta, quanto la città di Cosenza sia unita nei momenti di dolore e vicinanza umana.

L’ultimo saluto a Francesco Occhiuto si è trasformato in un momento di riflessione collettiva e condivisione del dolore.

Durante l’omelia, don Giacomo, padre spirituale della famiglia Occhiuto, ha detto che «la morte di Francesco lascia un vuoto incolmabile e questo vuoto ce lo dobbiamo tenere. Consoliamoci con il fatto che in vita Francesco ha ricevuto l’immenso amore della mamma Paola, del papà Mario, del fratello Giovanni e della sorella Maria Clara».

Le esequie sono state officiate da monsignor Leonardo Bonanno, già vescovo della diocesi di San Marco-Scalea. Il feretro all’uscita è stato accompagnato da applausi e commozione.