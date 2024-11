Sarebbe intervenuto dopo un'accesa discussione tra fratelli, in cui sarebbe comparso anche un coltello. Secondo quanto si apprende, è questo il contesto in cui, ieri sera a Cosenza, un padre ha sparato ferendo a una gamba il figlio. L'uomo è stato denunciato per lesioni causate dall’uso di un’arma da fuoco. Il fatto, come anticipato dal nostro Network, è avvenuto nei pressi di viale Mancini.

La pistola, si apprende, era regolarmente detenuta dal genitore, professionista in pensione. La vittima, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per una presunta vicenda di stalking, è stato attinto da un proiettile agli arti inferiori. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso. Approfondisci su Cosenzachannel.it