È ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale Annunziata, dove è stato trasportato in elisoccorso dopo l'incidente avvenuto a fine giugno a Guardia Piemontese. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi

È stato estubato e respira autonomamente il piccolo Santiago, il bimbo di poco meno di tre anni travolto da un pesante cancello metallico a Guardia Piemontese e ricoverato in ospedale a Cosenza, in Terapia intensiva, per i gravi traumi riportati. Come si ricorderà, l’incidente si è verificato sabato 29 giugno nei pressi di un noto lido della località termale.

Trasportato all’Annunziata con l’elisoccorso, per il piccolo si era reso necessario il ricovero in Rianimazione. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma gli sviluppi delle ultime ore sono certamente da accogliere come una buona notizia.