Il comandante provinciale dei carabinieri spiega le finalità del blitz scattato nel capoluogo bruzio alle prime luci dell'alba

Con la maxi operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza nel villaggio rom di Via degli Stadi, nel rione San Vito e nel quartiere di Serra Spiga, le forze dell’ordine e la procura hanno inteso lanciare un segnale della presenza dello stato in alcune aree dove sussistono stratificate sacche di illegalità diffusa. I controlli, condotti anche con l’ausilio di unità cinofile, si sono protratti dalle prime luci dell’alba per tutta la giornata di martedì 13 marzo.

Arresti e denunce per furto di gas e di energia elettrica

Si è proceduto anche alla verifica, insieme a tecnici di Palazzo dei Bruzi e di personale Aterp, della corrispondenza tra gli assegnatari di alloggi popolari e gli effettivi occupanti. Sei persone sono state arrestate e sette denunciate per furto di energia elettrica e per allacci abusivi alla rete idrica. Numerose inoltre le autovetture senza assicurazione rinvenute nel quartiere e rimosse. Salvatore Bruno ha intervistato Piero Sutera, comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza.