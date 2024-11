Gli agenti, allertati da una chiamata al 113, hanno sorpreso l'uomo in flagranza. Per droga, sanzionati alcuni avventori di un circolo ricreativo

Gli agenti della questura di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne, R.I. residente nel capoluogo bruzio, per tentato furto aggravato. Dopo una segnalazione giunta al 113, l’uomo è stato sorpreso a rubare un’autovettura regolarmente parcheggiata in Via Alberto Serra.

Inoltre, nell’ambito dei controlli predisposti dal questore Giancarlo Conticchio, alcuni avventori di un circolo ricreativo sono stati sanzionati per possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, sottoposte a sequestro. Uno degli avventori è stato inoltre denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione illegale di munizioni, rinvenute dietro il bancone del locale, celate all’interno di un involucro di plastica. Sostanza stupefacente del tipo marijuana, inoltre, è stata posta sotto sequestro, in quanto rinvenuta dal personale della Polizia di Stato nella fessura di un muro posto all’esterno di un altro circolo ricreativo del centro.