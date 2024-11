Drammatico tamponamento nel pomeriggio a Cosenza nei pressi dell'università tra due autobus. Un ragazzo in codice rosso con entrambe le gambe fratturate.

Sono cinque gli studenti feriti in seguito all'incidente tra due autobus nei pressi dell'Università della Calabria, a Rende. Uno ha avuto la peggio e ora si trova ricoverato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo la prima ricostruzione, uno dei due autobus avrebbe tamponato l'altro, parcheggiato sotto un cavalcavia. Feriti entrambi gli autisti, ma non gravemente.