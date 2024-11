L'arresto scaturisce a seguito della denuncia di un commerciante il quale avrebbe affermato di essere vittima di usura dal 2008

I militari della stazione carabinieri di Cosenza hanno arrestato Massimo Brunetti, 54enne cosentino, già noto alle forze dell’ordine in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cosenza. L’uomo è accusato del reato di usura.



Il provvedimento restrittivo scaturisce dall’attività investigativa dei militari dell’arma partita nell’Aprile 2014 a seguito di una denuncia di un commerciante il quale avrebbe affermato di essere vittima di usura già dal 2008. Le indagini hanno acclarato un giro di usura in città ove lo “strozzino” a fronte di prestiti in denaro a diverse vittime, tra cui il denunciante, che raggiungeva la somma di trentamila euro, con interessi che oscillavano tra il 10 e il 20 per cento mensile. Brunetti è stato tradotto presso la casa circondariale di Cosenza.