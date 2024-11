L'uomo, un pregiudicato, è stato notato dai sanitari della casa di cura Villa Ortensia. Giudicato con rito direttissimo

Si era intrufolato nella casa di cura Villa Ortensia di Cosenza, per rubare tablet e smartphone, approfittando di un momento di distrazione dei degenti, ma il personale sanitario lo ha notato ed ha avvisato i carabinieri. Sul posto, i militari dell’aliquota radiomobile hanno colto l’uomo, un pregiudicato, in flagranza di reato e lo hanno tratto in arresto. Trattenuto nella camera di sicurezza, per lui l’autorità giudiziaria ha disposto il rito direttissimo.

Salvatore Bruno