L'uomo è stato fermato in flagranza di reato dai militari. Dopo la convalida del fermo il gip ha disposto gli arresti domiciliari

Un 64enne è stato arrestato dai carabinieri a Cosenza in flagranza di reato per tentata estorsione. L'uomo, già noto alle Forze di Polizia, è finito in manette nel corso di un servizio di controllo del territorio.

I militari sono intervenuti all’interno di un cantiere edile, accertando che, poco prima, il 64enne aveva reiterato una richiesta di tangente estorsiva. L’arresto è stato convalidato e il gip ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.