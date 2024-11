Il pronto intervento delle forze dell'ordine ha consentito di bloccare uno dei due malviventi. Secondo le testimonianze, avrebbero afferrato un grosso hard disk scambiandolo per registratore di cassa

Hanno tentato di assaltare un supermercato ma la pronta reazione dei presenti li ha costretti ad una rocambolesca ritirata. Due i rapinatori, uno di loro è stato subito acciuffato dalle forze dell'ordine.

Prima le minacce poi il tentativo di fuggire

L'episodio si è verificato in pieno centro a Cosenza, nel punto vendita A&O di Via Monte San Michele. Due persone con il volto incappucciato hanno fatto irruzione nei locali poco prima delle ore 20, quando l'esercizio commerciale stava per chiudere. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni indossavano un passamontagna ed erano armati di un coltello e di una pistola. Il personale però ha reagito con veemenza, anche perché i due soggetti, secondo le informazioni raccolte dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, erano di corporatura esile ed apparentemente anziane, almeno ultracinquantenni.

L'hard disk scambiato per il registratore di cassa

I due rapinatori hanno allora afferrato un pesante hard disk, scambiandolo probabilmente per una cassa, tentando di dileguarsi. Inseguiti da uno dei titolari del supermercato ha poi lasciato andare la singolare refurtiva. Intanto alcuni avventori avevano già allertato sia il 113 che il 112. Sul posto si sono portate quindi gli agenti della squadra volante ed i militari del nucleo radiomobile di Cosenza. Proprio i carabinieri hanno bloccato uno dei due malviventi mentre questi si toglieva il passamontagna gettandolo sotto un veicolo parcheggiato. L'uomo è stato portato in caserma. L'intera zona è stata poi setacciata alla ricerca del secondo rapinatore e delle armi utilizzate.