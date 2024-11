Tentato furto con scasso presso l’impianto dell’acquedotto Abatemarco. A denunciarlo la Sorical. Ignoti hanno divelto il cancello d’ingresso e aperto le porte di accesso alla galleria Mula, lato Verbicaro nel comune di San Donato di Ninea. A scoprire l'anomalia sono state le squadre di manutenzione della stessa Sorical che hanno segnalato la vicenda ai vertici aziendali e presentato denuncia ai carabinieri di Cosenza. I ladri hanno tentato di portare via alcune attrezzature e hanno manomesso una serie di apparecchi elettrici. L’erogazione dell’acqua non ha subito alcuna interruzione. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine.