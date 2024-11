L'episodio si è verificato in prossimità della chiesa parrocchiale di San Vito Martire

Era appena sceso da un mezzo dell'Amaco in Via degli Stadi, ma ha commesso l'imprudenza di attraversare la strada passando davanti al bus, sbucando all'improvviso proprio mentre sopraggiungeva un'auto di grossa cilindrata diretta verso Castrolibero, che l' ha investita.





Ferite non gravi

L'episodio si è verificato poco prima delle ore 20 di questa sera, 5 marzo, nei pressi chiesa di San Vito Martire. La vittima è una tredicenne residente nella zona. Il conducente dell'auto si è subito fermato per prestare soccorso insieme a molti altri passanti. la giovane è stata adagiata sul marciapiede in attesa dell'ambulanza. Nel giro di pochi minuti è giunto anche il padre. Secondo quanto si è appreso ha riportato una forte contusione alla gamba sinistra ma, per fortuna, nessuna frattura.