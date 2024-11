518 persone sono state denunciate dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Cosenza per truffa ai danni dell’Inps

Cosenza - I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Cosenza hanno denunciato all’Autorità giudiziaria 518 persone che dovranno rispondere di truffa ai danni dell’Inps. Dalle indagini è emerso che i soggetti coinvolti, beneficiari della cd. “indennità di accompagnamento”, negli anni dal 2010 al 2014, erano stati ricoverati presso strutture ospedaliere pubbliche o private per periodi superiori a trenta giorni, con retta a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, senza effettuare le prescritte comunicazioni all’Inps. Le somme percepite indebitamente nel quinquennio in questione, variano da un minimo di 800 euro ad un massimo di 28mila euro, per un danno complessivo al Servizio Sanitario Nazionale di circa 800 mila euro.