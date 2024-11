In corso perquisizioni e l'esecuzione di diverse misure cautelari in carcere e ai domiciliari. L'operazione coordinata dalla Procura di Paola

E' in corso un'operazione della guardia di finanza in provincia di Cosenza, coordinata dalla Procura di Paola, per l'esecuzione di numerose perquisizioni e la notifica di diverse misure cautelari in carcere e ai domiciliari noncè numerosi sequestri preventivi disposti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola. Associazione per delinquere, evasione e truffa ai danni dello Stato i reati contestati.

Coinvolti livelli imprenditoriali con ramificazioni anche in altre regioni d'Italia, in particolare Emilia Romagna.