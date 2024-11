L'operazione condotta dai carabinieri ha portato all'arresto di un 28enne. Lo stupefacente avrebbe fruttato circa 28mila euro

I carabinieri della stazione di Cosenza Nord hanno arrestato in flagranza di reato, un incensurato cosentino di 28 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il blitz si è consumato poco prima dell'alba quando i militari hanno cinturato il fabbricato, situato in una traversa di Viale Mancini. Poi hanno bussato alla porta dell’abitazione del giovane e fatto irruzione all'interno dei locali.

La droga nascosta insieme alla riproduzione di un'arma

In un vecchio mobile di cucina, i carabinieri hanno rinvenuto un chilo di marijuana suddivisa in quattro buste di cellophane, materiale per il taglio ed il confezionamento, 200 euro in contanti in banconote di piccolo taglio celate all’interno di un pacchetto di sigarette e una pistola beretta 7.65 risultata essere una riproduzione a salve dell’originale.



La droga, una volta confezionata, essendo di ottima qualità, avrebbe consentito la preparazione di oltre 3.000 dosi per un valore di mercato di circa 28 mila euro. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre il 28enne è stato condotto nel carcere di Cosenza.