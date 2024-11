La squadra Volante di Cosenza ha rinvenuto nella zona di via Popilia una mitragliatrice, 250 cartucce di vario calibro, un bilancino di precisione e circa 110 grammi di eroina. Gli agenti, nel corso di un controllo, hanno notato la botola di un tombino per la raccolta di acque reflue in posizione sospetta. Hanno così ispezionato il tombino, al cui interno hanno trovato un involucro contenente la pistola mitragliatrice e le cartucce. Nell’ispezionare altri tombini, hanno poi rinvenuto nove involucri contenenti circa 110 grammi di eroina. Tutto il materiale è stato sequestrato e sono stati avviati ulteriori accertamenti.