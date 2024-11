Si tratta di un ragazzo di nazionalità nigeriana aggredito su Viale Mancini. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti della squadra mobile della questura indagano per ricostruire l'accaduto

Un ventottenne di nazionalità nigeriana è stato accoltellato questa sera a Cosenza poco dopo le 18,30 su Viale Mancini, nel centro cittadino. Il ragazzo è stato notato sofferente e sanguinante da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi.

Secondo quanto si è appreso, una o più persone ancora ignote, al culmine di una lite, gli avrebbero inferto un solo fendente, colpendolo all’addome senza per fortuna ledere organi vitali. Non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso da un equipaggio del 118 è stato condotto in ospedale. Sul posto sono giunti gli agenti della squadra mobile della questura per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.