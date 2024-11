I carabinieri e la Guardia costiera stanno procedendo al sequestro, su disposizione del gip, di 61 villette costruite, secondo l'accusa, sul demanio marittimo a Caminia di Stalettì, nota località turistica del Catanzarese.

Le villette sorgono a ridosso dell'arenile. Ai proprietari, indagati dalla Procura di Catanzaro per il reato di occupazione del demanio marittimo, è stato notificato un ordinanza di sgombero alla quale devono adempiere entro 90 giorni. All'operazione stanno prendendo parte i carabinieri della sezione di Pg Procura, quelli della Compagnia di Soverato e del Comando provinciale e la Guardia Costiera.

Un «ecomostro diffuso»

«Un ecomostro diffuso che, nonostante sollecitazioni giudiziarie extrapenali e penali meno invasive, continua ad ergersi sul demanio deturpando il paesaggio, impedendo l'uso pubblico dell'area, rivendicando, quasi arrogantemente, il diritto all'impunità». Lo scrivono i pm della Procura di Catanzaro nella richiesta di sequestro. Quest'ultima è firmata dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, dall'aggiunto Giancarlo Novelli e dal sostituto Graziella Viscomi ed è stata accolta dal gip Giulio De Gregorio.

La vicenda delle villette estive della Catanzaro bene realizzate a Caminia si trascina da anni nonostante, scrivono i pm, si tratti di un terreno «incontestabilmente pubblico» situato tra la spiaggia e la ferrovia. Le indagini hanno evidenziato come sia un privato che il Comune di Stalettì avevano «consapevolezza della titolarità dell'area in capo al demanio marittimo» pur sostenendo la tesi di una sorta di sdemanializzazione tacita per effetto del non uso da parte dell'amministrazione Statale. Anche il Tar si è pronunciato sulla vicenda in maniera favorevole allo sgombero e per i pm «non vi è alcun dubbio sull'appartenenza pubblicistica dell'area. Il titolo, infatti, è conteso unicamente fra lo Stato ed il Comune, mentre i privali non vi hanno mai acquisito diritti reali».

«La lettura del provvedimento - scrivono i magistrati - dimostra una volta di più la consapevolezza dell'abuso da parte degli occupanti che non hanno (e sanno di non averli) né il contratto di compravendita col Comune (che questi giammai avrebbe potuto stipulare poiché non è proprietario), men che meno posseggono un titolo edilizio che li legittimasse a fare scempio del territorio e sottrazione all'uso collettivo mediante la realizzazione dei bungalow oggetto della richiesta di sequestro». In base all'ordinanza del gip da stamani i carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, guidati dal colonnello Giuseppe Carubia, della sezione di polizia giudiziaria della Procura, guidata dal maggiore Gerardo Lardieri, e gli uomini della Guardia costiera di Soverato, coordinati dal tenente di Vascello Augusto Cipollone, stanno sequestrando le 71 villette. Gli indagati sono 67.

Interessata un'area di quasi 6mila mq

L’area interessata dall’occupazione degli immobili è sita in contrada Panaja - Caminia, in una fascia di terra compresa tra la spiaggia e la sede della linea ferroviaria Taranto-Reggio Calabria per una estensione complessiva di circa 5.700 mq. Un’area che in passato era stata di proprietà di quel Comune, ma che nel 1876 era divenuta proprietà demaniale a seguito di un provvedimento di esproprio da parte dell’allora Società delle Strade Ferrate per il Mediterraneo che aveva acquisito tutta quella fascia a ridosso del mare necessaria per la realizzazione dell’attuale linea ferroviaria.

A partire, soprattutto, dalla fine degli anni ’60 la detta superficie demaniale, complice la particolare bellezza del luogo e la sua vocazione turistica, è stata interessata dalla costruzione di decine di manufatti abitativi, di varie dimensioni, adibiti a civili abitazioni soprattutto destinate a seconde case per la villeggiatura estiva.

Come hanno riscontrato gli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, tali costruzioni sono state realizzate da parte di privati cittadini che non hanno mai posseduto alcun titolo concessorio, né tantomeno autorizzazioni edilizie. Peraltro, nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico Regionale è emerso che l’area è caratterizzata da livelli di rischi e pericoli connessi all’erosione costiera, frana e alluvione/inondazione.

Accertata la natura demaniale del terreno interessato, in ultimo ribadita da una sentenza del 2016 della Corte di Cassazione legata al contenzioso che ha interessato alcuni indagati, è stato pertanto necessario procedere al sequestro di tutti gli edifici al fine di bloccare il protrarsi del reato di impedimento dell’uso pubblico di spazio demaniale previsto dall’art. 1161 del codice di navigazione.

I nomi degli indagati

