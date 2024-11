L'episodio è avvenuto nella cittadina dell'Alto Crotonese nei giorni scorsi. Convocato per martedì un Consiglio comunale aperto

Il sindaco di Cotronei Antonio Ammirati, ed il responsabile del settore comunale Affari generali Antonio Scavelli, nei giorni scorsi sono stati aggrediti da un imprenditore che non aveva ottenuto un appalto.

Da quanto è stato possibile ricostruire, Scavelli aveva proceduto ad assegnare un appalto seguendo il principio della rotazione. Cosa che non sarebbe piaciuta al precedente assegnatario che ha aggredito verbalmente il sindaco e fisicamente il dipendente comunale.

L'Amministrazione comunale ed il dirigente hanno informato le forze dell'ordine e la Prefettura di Crotone. In seguito a quanto accaduto è stato fissato per il prossimo 17 settembre un Consiglio comunale aperto per discutere sulla vicenda e condannare la violenza contro le istituzioni.

La solidarietà dell'Anci

«L’Anci Calabria è solidale con il primo cittadino e con il responsabile del settore Affari generali del Comune di Cotronei, aggrediti per aver imposto il rispetto delle regole in un appalto pubblico. Al sindaco Antonio Ammirati, a tutta l’amministrazione comunale e all’intera cittadinanza di Cotronei indirizziamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno incondizionati». Lo afferma, in una nota, la presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro.

«Gli autori di questo atto ingiustificabile, che condanniamo senza mezzi termini, dovranno rispondere del loro comportamento, che ha già avuto ferma riprovazione da parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica calabrese, contrarie a ogni forma di violenza e a ogni gesto prevaricatore. Il sindaco Ammirati, la sua giunta e il personale del Comune di Cotronei – conclude la presidente dell’Anci Calabria – non sono né saranno da soli».