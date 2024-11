Sono 106 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di un numero basso di tamponi analizzati rispetto agli altri giorni: 1.986. Il tasso di positività si attesta dunque al 5,34%. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra anche 4 morti: 1 a Cosenza, 2 a Reggio e 1 a Vibo. Quest’ultimo, comunica l’Asp vibonese è relativo al 24 ottobre ed è avvenuto presso la terapia intensiva del Mater Domini di Catanzaro.

Il bollettino riporta anche 154 guariti, due ricoveri in più nei reparti ordinari e uno in meno in terapia intensiva.

Il bollettino

I casi di oggi sono così divisi tra province: 3 a Catanzaro, 4 a Cosenza, 25 a Crotone, 69 a Reggio, 2 a Vibo e 3 da altra regione o Stato estero.

I casi provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 48 (2 in reparto, 2 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare); 11311 guariti, 157 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1131 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1110 in isolamento domiciliare); 26184 guariti, 654 deceduti.

– Crotone: casi attivi 194 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); 8170 guariti, 115 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 804 (43 in reparto, 4 in terapia intensiva, 757 in isolamento domiciliare); 29197 guariti, 407 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 410 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 402 in isolamento domiciliare); 6311 guariti, 102 deceduti.