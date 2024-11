Calano ancora i casi ma rispetto a ieri sono stati effettuati oltre mille tamponi in meno. I guariti nelle ultime 24 ore sono 93, mentre non si registra alcun ricovero in Rianimazione

Quattro morti, 106 nuovi positivi su 2.935 tamponi effettuati e 93 guariti: sono questi i dati riportati nel bollettino regionale di oggi, riferiti alle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i ricoveri, scendono quelli in reparto (-3) mentre non si registra nessun nuovo ingresso in Rianimazione.

Calano dunque i contagi (ieri erano 133) ma a fronte di più di mille tamponi in meno. A livello provinciale, i casi sono così ripartiti: 59 Reggio Calabria, 31 Cosenza, 13 Vibo Valentia, 3 Crotone, 0 Catanzaro. Le morti invece riguardano le province di Cosenza (2) e Catanzaro (2).

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 1.179.286. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 83271, 1.396 i decessi e 77.817 le guarigioni.

Questi sono i dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 237 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 216 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11112 (10960 guariti, 152 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1456 (37 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1417 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25689 (25051 guariti, 638 deceduti).

– Crotone: casi attivi 309 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 302 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7698 (7585 guariti, 113 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1654 (86 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1563 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27572 (27184 guariti, 388 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 90 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 84 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6230 (6133 guariti, 97 deceduti).

L' Asp di Catanzaro comunica 0 nuovi positivi.

L' Asp di Cosenza comunica: «Nel setting fuori regione si registrano 3 guariti tra i casi a domicilio».

L' Asp di Crotone comunica 3 nuovi positivi.