Lieve flessione dei contagi da Covid in Calabria: sono 167 i nuovi casi riportati nel bollettino regionale a fronte di 4.350 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i positivi erano 197, 30 in più, a fronte di un numero minore di test (3.786). Due i morti, uno in provincia di Cosenza e uno nel Reggino. Sul fronte dei ricoveri, si registrano due nuovi ingressi in reparto e uno in Rianimazione. I guariti sono 76.

A livello provinciale, i nuovi positivi sono così localizzati: 63 Reggio Calabria, 55 Cosenza, 20 Catanzaro, 15 Vibo Valentia, 14 Crotone.

In Calabria, ad oggi, le persone risultate positive al Coronavirus sono 87.372, su un totale di tamponi eseguiti di 1.296.493. I morti sono in tutto 1.449 mentre i guariti 82.837.

Questi sono i dati relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 100 (7 in reparto, 2 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11484 (11327 guariti, 157 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1207 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1177 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26967 (26311 guariti, 656 deceduti).

– Crotone: casi attivi 239 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 228 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8365 (8250 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 936 (43 in reparto, 3 in terapia intensiva, 890 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29761 (29352 guariti, 409 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 442 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 436 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6478 (6375 guariti, 103 deceduti).