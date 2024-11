Sono più che raddoppiati rispetto all’ultimo bollettino le persone risultate affette dal coronavirus nel piccolo borgo affacciato sulla costa jonica. Tutti i dati comune per comune nella provincia di Cosenza

Sono più che raddoppiati rispetto all’ultimo bollettino, i casi positivi nel comune di Oriolo passati da sei a quindici. Le autorità sanitarie sono preoccupate per questo focolaio, poiché tra le persone risultate affette dal Covid-19 vi sono soggetti che frequentano, soprattutto per motivi di lavoro, altri comuni della costa jonica dove il contagio potrebbe essersi esteso. Determinanti saranno i risultati dei tamponi prelevati nelle ultime ore per verificare una eventuale diffusione del coronavirus al di fuori dell’antico borgo dichiarato zona rossa.

Crescono i positivi asintomatici

Nelle ultime ore inoltre, si sono registrate due vittime di 81 e 87 anni, entrambe provenienti dalla casa di riposo Santa Maria di Bocchigliero e decedute nei reparti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Saliti da 134 a 151 gli asintomatici o con sintomi lievi in isolamento domiciliare nella provincia bruzia.

La situazione comune per comune

Cosenza 5 ricoverati, 12 in isolamento domiciliare

Rende 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Corigliano-Rossano 10 ricoverati, 15 in isolamento domiciliare

Altomonte 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Amantea 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Belsito 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Bocchigliero 2 ricoverati, 15 in isolamento domiciliare

Cariati 2 ricoverati

Carpanzano 1 ricoverato

Casali del Manco 1 ricoverato

Cassano Jonio 2 in isolamento domiciliare

Castrovillari 1 in isolamento domiciliare

Cetraro 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Colosimi 1 in isolamento domiciliare

Dipignano 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Francavilla Marittima 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Frascineto 1 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 2 ricoverati, 1 in isolamento domiciliare

Grimaldi 1 in isolamento domiciliare

Mangone 2 in isolamento domiciliare

Marzi 3 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Mendicino 1 in isolamento domiciliare

Montalto Uffugo1 in isolamento domiciliare

Oriolo 2 ricoverati, 13 in isolamento domiciliare

Paola 2 ricoverati, 2 in isolamento domiciliare

Pianecrati 1 ricoverato

Praia a Mare 1 ricoverato

Roggiano Gravina 2 ricoverati

Rogliano 8 ricoverati, 20 in isolamento domiciliare

San Lucido 4 ricoverati, 40 in isolamento domiciliare

Santo Stefano di Rogliano 1 ricoverati, 3 in isolamento domiciliare

Scala Coeli 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Terranova da Sibari 2 in isolamento domiciliare

Tortora 1 in isolamento domiciliare