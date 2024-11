La società del presidente Matozzo ha comunicato l'esito dei test effettuati nei giorni scorsi. Squadra e staff tecnico sono in isolamento fiduciario già dallo scorso 10 gennaio

Tamponi positivi in casa biancorossa. La società Volley Soverato comunica che, all’esito dei tamponi molecolari effettuati mercoledì 13 gennaio dall’Asp territoriale, sono state confermate gran parte delle positività al Covid-19 riscontrate nei giorni precedenti quando le tredici componenti del roster biancorosso erano state sottoposte al test antigenico che, di fatto, aveva decretato il rinvio della gara prevista al Pala Scoppa con Montecchio





Mancano ancora all’appello quattro tamponi da processare, i cui esiti si avranno nelle prossime ore. L’intero staff tecnico invece è risultato negativo a due test effettuati nei giorni scorsi. La società ha attivato sin da subito i protocolli previsti da Fipav e Lega per cui squadra e staff tecnico sono in isolamento fiduciario già dallo scorso 10 gennaio.



Il prossimo 23 gennaio l’Asp territoriale effettuerà nuovi tamponi al gruppo squadra per verificare la negativizzazione o meno delle atlete. Le condizioni di tutte le atlete, comunque, sono sostanzialmente buone e la società è continuamente in contatto le ragazze per assisterle nel migliore dei modi.