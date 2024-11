Primo caso di coronavirus nella comunità di Gasperina, piccolo centro della provincia di Catanzaro dove il numero dei contagi nelle ultime ore è salito a 17. È il sindaco Gregorio Gallello ad annunciarlo attraverso i social invitando i cittadini alla massima prudenza e al rispetto delle regole. «Si tratta di un sanitario che vive nella frazione marina che si trova in quarantena insieme alla famiglia. Ho parlato con lui telefonicamente – spiega Gallello – mi è parso tranquillo, collaborativo e fiducioso nel percorso che dovrà intraprendere».

Ricotruiti gli spostamenti

Il primo cittadino fa sapere di aver ricostruito, insieme agli uomini dell’arma dei Carabinieri, tutti i contatti avuti in quest’ultimo periodo dal professionista: «Fortunatamente sono stati pochi – spiega – poichè si tratta di una famiglia che ha rispettato le direttive del Governo». A lui e alla sua famiglia Gallello ha rivolto gli auguri di una pronta guarigione e nel contempo ha invitato i cittadini alla massima prudenza ricordando che per anziani e ammalati è attivo il servizio di consegna a domicilio di farmaci e di beni di prima necessità.

L'appello ai cittadini

«Non uscite di casa se non per fare la spesa o per andare a lavoro e per altri motivi non rimandabili. Cerchiamo di essere seri e responsabili, per una questione di buon senso. Io sono sempre in comune a disposizione della cittadinanza, siamo reperibili 24 ore su 24 e non è necessario che si prendano iniziative diverse dalla indicazioni che tutte le istituzioni stiamo dando. Tutti insieme dobbiamo essere seri e responsabili perché questo ciò che ci viene chiesto in questo momento».