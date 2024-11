Sono 2215 nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino che registra anche 8 decessi e 1690 guariti. Calano i ricoveri nei reparti (-6). Effettuati nelle ultime 24 ore 12.445 tamponi (tasso di positività al 17,80%).



I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 293, Cosenza 324, Crotone 392, Reggio Calabria 851, Vibo Valentia 355.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:



– Catanzaro: casi attivi 6.940 (78 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6.857 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.430 (17.225 guariti, 205 deceduti).



– Cosenza: casi attivi 10.764 (152 in reparto, 7 in terapia intensiva, 10.605 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.100 (31.287 guariti, 813 deceduti).



– Crotone: casi attivi 2.764 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.743 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.379 (14.216 guariti, 163 deceduti).



– Reggio Calabria: casi attivi 10.016 (137 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.870 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58.695 (58.116 guariti, 579 deceduti).



– Vibo Valentia: casi attivi 11.183 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.170 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.007 (9.864 guariti, 143 deceduti).