Sarà completata nella giornata di oggi la somministrazione dei vaccini a tutto il personale medico e infermieristico dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Le operazioni erano iniziate lo scorso 4 gennaio, dopo che i vertici aziendali avevano effettuato un primo check di adesioni sui circa 1800 dipendenti del presidio ospedaliero. Le percentuali di consenso erano elevate, l'80% aveva infatti deciso di vaccinarsi contro il Covid 19: 1.450, in termini assoluti.

Vaccinato il personale

La campagna di vaccinazione sarà completata in giornata, grazie all'allestimento di cinque centri vaccinali all'interno della struttura ospedaliera, dove in questi giorni si è proceduto a tappe forzate. Il management aziendale ha, inoltre, ottenuto l'autorizzazione ad effettuare i vaccini sul personale amministrativo, circa un centinaio che andrà ad aggiungersi nei prossimi giorni ai dipendenti delle ditte esterne ma che prestano servizio all'interno dell'ospedale. Tutti saranno immunizzati per evitare la propagazione del virus tra le corsie ospedaliere. In totale, si tratta di circa 500 dipendenti che saranno vaccinati nel termine di due o tre giorni.

Nessun effetto avverso

Nessun effetto collaterale finora si è manifestato sui dipendenti che si sono sottoposti alla vaccinazione contro il Covid. Contestualmente, e su base volontaria, l'ospedale sta effettuando sui dipendenti i test sierologici che consentiranno di creare una banca dati aziendale capace di accertare la reale circolazione del virus tra medici e infermieri. Il test permette, infatti, di appurare l'eventuale contatto con positivi attraverso la presenza di anticorpi nel sangue.