Ventotto dei 36 posti letto al Giannattasio sono già occupati, mentre altri 4 sono tenuti sotto osservazione in pronto soccorso

Via vai di ambulanze dal “Nicola Giannettasio” di Rossano: oggi altri quattro casi Covid in pronto soccorso, mentre, nel frattempo, cresce il numero dei posti occupati nella divisione Covid dove attualmente ci sono 28 ricoveri su 36 posti letto. Altri 4 degenti positivi sono sotto osservazione in pronto soccorso.

Si abbassa la soglia dell’età anagrafica, in larga parte giovani, e tra i positivi anche un paziente che ha già fatto la terza dose. Giungono anche pazienti provenienti da Campana e Longobucco dove nelle ultime ore si sono registrati altrettanti focolai. La situazione, fanno sapere i sanitari, seppure difficoltosa e complessa è sotto controllo.