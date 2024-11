Effettuati 165 tamponi, alcuni dei quali anche su persone in condizioni di indigenza. Tra questi ultimi sono stati rilevate tre positività. Il drive in è stato organizzato dal movimento Show down insieme alla Croce rossa

Effettuati 165 tamponi rapidi antigenici in modalità drive in, tra personale docente e non del polo liceale di Rossano, dei licei di Corigliano, dei vigili del fuoco e di soggetti in condizioni di indigenza.

Risultati confortanti per la scuola e i vigili del fuoco i cui esiti sono risultati tutti negativi. Tre i positivi riscontrati e non riguardano le categorie coinvolte nella settima sessione organizzata dal movimento civico Show down in collaborazione con il Comitato della Croce Rossa Italiana in Corigliano Rossano.

L’azione del movimento è di sensibilizzazione della cittadinanza sugli effetti del contagio. Ha avviato già da mesi una campagna di somministrazione di tamponi antigenici gratuiti in favore di persone in difficoltà economica e non solo. Le iniziative sono state concepite con la finalità di assicurare la prevenzione alle categorie particolarmente esposte al rischio di contagio che agiscono a diretto contatto con la popolazione, soprattutto in ambito scolastico.

Importante si è rivelato il supporto logistico ed operativo dei medici e dei professionisti associati al Movimento nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana. Le attività sono svolte da personale medico specializzato in applicazione di tutti i protocolli vigenti.