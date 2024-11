Dieci persone a Crotone sono state sanzionate perché, nonostante i divieti imposti dal Covid-19, sono stati sorpresi a giocare una partita a calcetto. In particolare, nella giornata del 13 marzo gli agenti della squadra amministrativa, insieme alla squadra volante e del reparto prevenzione crimine di Cosenza, ha proceduto al controllo di un’associazione sportiva dilettantistica di questo capoluogo dove, nonostante le disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus da Covid-19, veniva constatato lo svolgimento di una partita di calcetto di carattere amatoriale tra 10 giocatori, tutti residenti a Crotone.

Al termine del controllo, tutti sono stati sanzionati per un totale di 4mila euro per aver omesso di rispettare le prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico derivante dal virus Covid 19.

Analoga sanzione (400 euro) è stata comminata al presidente dell’associazione sportiva per non aver sospeso l'attività di contatto all'interno della propria associazione. Infine, è stata disposta la chiusura dell'attività per giorni 5 e seguirà segnalazione al prefetto di Crotone per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni.