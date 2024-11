Lo screening coordinato dalal prefettura ed effettuato da Asp e Croce rossa. Per i 4 ospiti che non hanno fatto il test disposto l’isolamento in via cautelativa

Nella giornata di ieri 4 maggio al Centro di accoglienza Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto, l’Azienda sanitaria provinciale, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Comitato di Crotone, ha effettuato una campagna di screening Covid-19 con l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi, all’interno di strutture appositamente allestite, a tutti gli ospiti della struttura.

Le procedure, coordinate dalla prefettura di Crotone unitamente al direttore del centro, hanno visto altresì la partecipazione della polizia di Stato che ha predisposto i servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Alla campagna hanno preso parte tutte le squadre degli infermieri aziendali preposti al prelievo e le due squadre del Gois (Gruppo operativo indagini sanitarie) dell’Azienda sanitaria provinciale.

Tutti i tamponi sono risultati negativi, mentre per gli unici 4 ospiti che non hanno potuto effettuare il tampone perché momentaneamente non presenti, è stato disposto l’isolamento in appositi locali del Centro di accoglienza in via cautelativa sino all’effettuazione dei test diagnostici.