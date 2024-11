Lezioni sospese in presenza fino al prossimo 18 aprile in tutte le scuole di Laino Borgo. La sindaca, Mariangelina Russo, considerato che in pochissimi giorni nel piccolo borgo del Pollino si sono registrati quasi venti casi di contagio da Covid 19, tre dei quali hanno riguardato bambini delle scuole dell'obbligo, ha deciso, con un proprio atto, di sospendere la didattica in presenza, a scopo precauzionale.

Tra gli ultimi contagiati vi sono anche un componente della giunta comunale e un consigliere comunale.