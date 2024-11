La ripresa della didattica in presenza nei due comuni del Cosentino è prevista per lunedì. Nella giornata di domenica tamponi gratuiti per tutto il personale scolastico e gli autisti dei bus

I comuni di Laino Borgo e Laino Castello si preparano per un ritorno alle lezioni in presenza per lunedì 18 gennaio in sicurezza.

Le due Amministrazioni comunali, infatti, hanno organizzato, per domenica 17 gennaio, a partire dalle 9, una campagna di screening gratuita sul corpo docente, il personale Ata e gli autisti degli scuolabus.

Lo screenig verrà effettuato nel poliambulatorio comunale di Laino Borgo. «Dopo avere azzerato i contagi - ha dichiarato Mariangelina Russo, sindaco di Laino Borgo - vogliamo ripartire in piena sicurezza garantendo vicinanza e tranquillità alle famiglie degli alunni e assistendo al meglio i docenti che torneranno ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso formativo».