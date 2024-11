Altri dodici positivi ad appesantire il bilancio degli attualmente contagiati da Covid a Lamezia Terme. Il bollettino locale arriva così a 428, nove pazienti dei quali ricoverati al Giovanni Paolo II. Dieci sono invece i guariti, mentre per 22 persone sono state emesse ordinanze di quarantena precauzionale.

Correi ai ripari la vicina Gizzeria. In vista delle festività pasquali il sindaco Francesco Argento, con l’ordinanza numero 40, ha predisposto dal tre al cinque aprile la chiusura dei lungomari, di tutti i parchi gioco, degli spazi verdi, comprese villette comunali e di tutti gli spazi pubblici.

Un modo per evitare assembramenti. In questi giorni il numero dei contagi è in aumento e pochi giorni fa purtroppo la cittadina ha avuto anche un nuovo decesso per Covid.