A colpire è per lo più la variante Delta che su soggetti vaccinati non porta a grave sintomatologia ed evita il ricovero ospedaliero

Inizia con ventidue nuovi positivi la settimana per Lamezia Terme. Casi che sommati a quelli precedenti fanno sì che in città ci siano 112 soggetti con Covid. Due le guarigioni registrate, 19 le quarantene disposte per soggetti stretti o che hanno avuto contatti protratti con i positivi.

Si tratta per lo più pazienti con sintomatologia lieve e con vaccinazione. A colpire la variante Delta capace di superare lo scudo vaccinale ma che su chi è immunizzato non porta a gravi conseguenze o al ricovero in ospedale.