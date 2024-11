Nuova ordinanza del sindaco De Bartolo. E per tornare in classe in sicurezza il 25 gennaio, l'amministrazione e la società Gas Pollino hanno programmato uno screening sulla popolazione studentesca

Prorogata in via precauzionale la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado nel comune di Morano Calabro. La nuova ordinanza del sindaco, Nicolò De Bartolo, avrà validità dal 18 al 23 gennaio.

Resta consentita la frequentazione dell’istituto agli alunni disabili previo accordo tra i nuclei familiari interessati e la dirigenza scolastica. Il provvedimento si è reso necessario «per prevenire la diffusione del contagio e tutelare la salute degli studenti e delle loro famiglie, dei lavoratori del comparto scuola e, in generale, dell’intera collettività moranese».

Ma per tornare alle lezioni in presenza in totale sicurezza il 25 gennaio l'amministrazione comunale in collaborazione con la società Gas Pollino ha programmato l'iniziativa "Missione scuole sicura” che prevede la realizzazione di uno screening rivolto alla popolazione studentesca attraverso test rapido per la ricerca degli antigeni Sars Cov2.