Le operazioni sono state organizzate dall'amministrazione comunale in stretta intesa con l’Asp Cosenza. Il sindaco Nicolò De Bartolo: «Soggetti e istituzioni hanno saputo confrontarsi»

È stata ultimata la vaccinazione degli over ottanta a Morano Calabro, in tutto duecento persone. Tra loro due signore centenarie che si sono recate autonomamente al centro operativo allestito nell’Auditorium Massimo Troisi.

Le operazioni sono state organizzate dal sindaco Nicolò De Bartolo con l’assessore alla Sanità Francesco Soave e il consigliere Mario Donadio, in stretta ed efficace intesa con l’Asp Cosenza, in particolare con il direttore del Distretto Sanitario Esaro Pollino Francesco Di Leone, si sono svolte, secondo programma, nelle giornate di sabato e domenica scorsa.

Notevole il lavoro compiuto dalla task force impegnata nelle procedure sanitarie. Un impegno ammirevole, che ha visto in prima linea medici (i dottori: Beppe Manfredi, Valeria Sarno, Rosanna Voto, Emilia Zicari, Francesca Rosito, Gaetano Rosito), infermieri (Carlo Sartori, Girolamo Angelini, Maurizio Iazzolino, Maria Di Maria), Protezione Civile – Gruppo Speleo del Pollino a guida Roberto Berardi, dipendenti comunali (Luciano Maffei e Maria Antonietta De Stefano).

«È stata data risposta alle esigenze di salute della popolazione anziana», dichiarano il sindaco Nicolò De Bartolo e il consigliere Mario Donadio: «Lo abbiamo fatto dimostrando grande maturità e una rilevante capacità interattiva. Soggetti e istituzioni, diverse per missione e sensibilità, hanno saputo confrontarsi e cooperare per il bene della collettività. Perché vi sono ambiti della politica e del vivere civile nei quali le appartenenze non devono ostacolare ma, al contrario, facilitare l’evoluzione dei processi di miglioramento e il conseguimento di obiettivi comuni».

«Anche Morano, - concludono De Bartolo e Donadio - riparte con un fiore! Ma continua ad applicare scrupolosamente le misure preventive suggerite dalla scienza e dal buon senso. Esortiamo tutti alla massima prudenza. Giammai diventi alibi una falsa percezione della realtà, alimentata da un malcelato negazionismo il cui esito potrebbe rivelarsi fatale».