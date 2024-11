Lo ha disposto il sindaco d'intesa col vescovo: «In alcuni soggetti ha prevalso ignoranza e irresponsabilità. Non si rendono conto di quanto sia pericoloso il virus»

Il sindaco di Nocera Terinese Antonio Albi, d'intesa con il vescovo di Lamezia Terme Schillaci, ha disposto l'immediata chiusura al pubblico della chiesa dell'Annunziata.

La decisione di vietare l'accesso nella chiesa, dove da qualche giorno era stata esposta la Madonna Addolorata meta di tanti fedeli, ha spiegato il sindaco in una comunicazione diffusa attraverso i social, è stata adottata «con rammarico» perché «purtroppo, in alcuni soggetti, invece del senso di responsabilità, che dovrebbe accompagnare l'agire di ognuno di noi in un momento così grave di pandemia, ha prevalso l'irresponsabilità, l'ignoranza e l'incapacità di comprendere la pericolosità del contagio da Covid-19».

«In conseguenza di tutto ciò - ha proseguito Albi - nella giornata odierna, d'intesa con sua eccellenza mons. Giuseppe Schillaci, si è deciso di chiudere l'accesso al pubblico alla chiesa dell'Annunziata. Si comunica inoltre, che si è reso necessario igienizzare tutta l'area antistante la Chiesa, ai fini della tutela della salute pubblica».