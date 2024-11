Nella cittadina del Reggino, in zona rossa da venerdì scorso, predisposto uno screening gratuito per tutti coloro che sono stati in contatto diretto con persone risultate positive

Continua il monitoraggio dei contagi da Covid-19 ad Oppido Mamertina. Nella cittadina, che per via dell’elevato numero di positivi registrati nei giorni scorsi, venerdì è stata dichiarata “zona rossa” dalla Regione, l’Asp ha predisposto, dalle 16 di oggi, uno screening gratuito con tampone molecolare in drive-in per tutti coloro che sono stati in contatto diretto con persone risultate positive.

I cittadini in questione sono stati contattati ed invitati direttamente dall’Asp stessa, che ha allestito la postazione per il test in via Alfieri, nei pressi della piscina comunale. Oltre alle persone entrate in contatto con dei positivi, possono sottoporsi a tampone coloro i quali pensano di aver avuto contatti diretti con cittadini risultati positivi e coloro i quali presentano sintomatologia ascrivibile ad un contagio da Covid-19.

Terminata ad Oppido centro, l’attività di screening, con le stesse modalità, verrà effettuata anche nella frazione Messignadi, in piazza Torricelli.