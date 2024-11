Sospesa fino al prossimo 16 febbraio la didattica in presenza all'Ipsia "Aletti" di Oriolo. La sospensione è stata disposta dal sindaco Simona Colotta in considerazione dei contatti avuti con alcune persone risultate positive al Covid con tamponi rapidi e tenuto conto delle segnalazioni di genitori e di altri cittadini che la invitavano ad adottare provvedimenti urgenti per sospendere l'attività didattica.

Il sindaco ha anche sentito i consiglieri comunali e il dirigente scolastico e quindi ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza e ha invitato il dirigente scolastico ad attivare le forme di didattica a distanza ritenute opportune per qualsiasi classe.