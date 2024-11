Sono stati riscontrati 12 contagi negli istituti scolastici del piccolo centro del Crotonese. Si torna in classe dopo le vacanze natalizie

Scuole chiuse fino al 23 dicembre a Santa Severina, centro collinare del crotonese. Lo ha disposto il sindaco Lucio Giordano con apposita ordinanza a fronte dell’aumento dei casi Covid nella comunità locale.

«I motivi della chiusura delle scuola sono diversi - spiega il sindaco Giordano - i contagi da Covid sono 12, ma il problema è l’impossibilità del tracciamento. Dei 12 positivi solo uno si è sottoposto al tampone molecolare, gli altri saranno messi in quarantena obbligatoria per aver avuto contatti diretti. Dunque soltanto nei prossimi giorni sapremo se la diffusione dei contagi si è arrestata. Ma chiudere anticipatamente le scuole ha anche lo scopo - aggiunge Giordano – di alleggerire la tensione delle famiglie preoccupate dei possibili contagi in aula».