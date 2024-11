Con la media nazionale dell'81,9% di alunni in presenza, la regione in cima alla classifica su questo dato è la Calabria, con il 92,7%, seguita da Molise (92,3%) e Sicilia (91,1%). In fondo alla classifica ci sono invece Marche (77,4%), Veneto (77%) e Liguria (73,5%).

È quanto emerge dai dati del monitoraggio del ministero dell'Istruzione. La Liguria ha il 23,8% di classi in Dad e sezioni in quarantena e il 19,2% di classi/sezioni in Ddi. In Campania il dato sugli alunni in presenza è dell'88,2% (10,4% di classi in Dad e sezioni in quarantena e il 14,1% di classi/sezioni in Ddi).