Non si arresta a Taurianova la corsa del Covid-19 tra i banchi di scuola. Nella serata di ieri, con una nuova ordinanza, il sindaco Roy Biasi si è visto costretto a chiudere in via preventiva e precauzionale il plesso della scuola primaria “Sofia Alessio” e la secondaria di primo grado “Contestabile”, per sospetto focolaio.

Nell’ordinanza si legge che oltre ai casi accertati e già in quarantena, numerose sono state le segnalazioni di alunni con sintomatologia da Covid frequentanti le due scuole. Proprio per questo, il primo cittadino ha ritenuto necessario sospendere le attività didattiche fino a sabato 8 maggio e disporre la sanificazione dei locali. I cittadini attualmente positivi sono 40, di cui 39 a Taurianova centro e uno nelle frazioni.