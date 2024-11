Ieri uno screening gratuito che ha fatto rilevare 10 positività al test rapido. Da oggi nel comune del Cosentino attività didattica in presenza sospesa in via precauzionale

Nel comune di Altomonte, nel Cosentino, per tutte le scuole di ogni ordine e grado da oggi in via precauzionale sarà sospesa l’attività didattica in presenza, da oggi e fino a mercoledì 31 marzo. È quanto fa sapere l’assessore alla pubblica istruzione Elvira Berlingieri, sottolineando con il sindaco Gianpietro Coppola che la decisione di preferire in questa fase la didattica a distanza è stata presa di comune accordo con la dirigente scolastica.

Nela giornata di ieri è stato eseguito uno screening gratuito con la collaborazione della Croce rossa. Sono stati effettuati 142 tamponi rapidi, di cui 10 hanno dato esito positivo. Una delle persone risultate contagiate fa parte della comunità scolastica: da qui la decisione di chiudere tutte le scuole. Sul territorio comunale al momento si contano trenta casi attivi e quattro persone ricovevate.