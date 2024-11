Sono 2.381 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 12.853 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 18,52%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 1.428 guarigioni e 4 morti. Per quanto riguarda i ricoveri: sono +2 in area medica e -5 in Terapia intensiva.

Covid Calabria, i nuovi casi

I nuovi casi sono così suddivisi: 217 a Catanzaro, 80 a Cosenza, 364 a Crotone, 1282 a Reggio Calabria, 439 a Vibo Valentia.

I morti sono relativi: 1 a Cosenza, 1 a Crotone, 1 a Reggio e 1 a Vibo.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 6.594 (75 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.513 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.224 (20.007 guariti, 217 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 11.209 (129 in reparto, 10 in terapia intensiva, 11.070 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33.020 (32.164 guariti, 856 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.878 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.851 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.753 (16.581 guariti, 172 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 13.267 (104 in reparto, 10 in terapia intensiva, 13.153 in isolamento domiciliare); casi chiusi 66.299 (65.691 guariti, 608 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 12.636 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.624 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.807 (10.658 guariti, 149 deceduti).