È stato istituita la zona rossa a Bisignano. Lo ha comunicato il Comune del Cosentino con un post sulla pagina istituzionale dell’ente su Facebook.

«Relativamente al rapido aumento dei contagi da covid-19 che si è verificato nelle ultime settimane nel territorio di Bisignano – si legge nel post - il sindaco e gli amministratori comunali informano la cittadinanza che, a seguito delle comunicazioni intercorse in questi giorni con la prefettura, la responsabile dell'Unità di crisi regionale per l'emergenza Covid, il presidente della Regione Calabria; quest'ultimo ha appena informato il sindaco che sta per essere emanata nelle prossime ore dalla Regione Calabria apposita ordinanza contenente misure previste per la cosiddetta zona rossa, al fine di evitare un'ulteriore espansione dei contagi sul territorio di Bisignano».

«Si confida pertanto nella collaborazione di tutti, affinché tali nuove imminenti restrizioni possano determinare un più ossequioso rispetto delle regole anti contagio e un conseguente sensibile calo del livello epidemiologico. La situazione resta comunque sotto stretta osservazione delle autorità locali, alle quali ci si invita a rivolgere per eventuali necessità».