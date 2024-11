Sono 12 i decessi registrati nelle ultime 24 ore per Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra 156 nuovi contagi e 349 guarigioni. Effettuati circa 1800 tamponi.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 680.955 soggetti per un totale di 728.851 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 55.145, quelle negative 625.810.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 23, Catanzaro 11, Crotone 2, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 120, Altra Regione o Stato estero 0.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: Casi attivi 7.228 (115 in reparto AO di Cosenza; 36 in reparto al presidio di Rossano;17 al presidio ospedaliero di Acri; 28 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 16 in terapia intensiva, 7.013 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.759 (10.330 guariti, 429 deceduti).

Catanzaro: Casi attivi 2.944 (56 in reparto all'AO di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 18 in reparto all'AOU Mater Domini; 18 in terapia intensiva; 2841 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.208 (5.097 guariti, 111 deceduti).

Crotone: Casi attivi 1.056 (42 in reparto; 1014 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.926 (3.860 guariti, 66 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attvi 393 (16 ricoverati, 377 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.290 (4.214 guariti, 76 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 2.175 (108 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 28 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2029 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.790 (16.522 guariti, 268 deceduti).

Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 67 (67 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).