Il tasso di positività è al 15,95%. Ancora una volta Reggio la provincia con più contagi registrati in un giorno

Sono 1.268 i nuovi casi Covid in Calabria, emersi a fronte di 7.952 tamponi (ieri i contagi erano stati 1.412). Nove i morti registrati nel bollettino regionale di cui 1 a Crotone, 6 a Reggio Calabria, 2 a Vibo Valentia. Il tasso di positività è al 15,95%, +1.813 le persone guarite. I nuovi contagi sono così distribuiti: Catanzaro +213, Cosenza +129, Crotone +263, Reggio Calabria +618, Vibo +44. Calano ancora i ricoveri: ieri erano stati -16, oggi sono -10. In terapia intensiva si registra un solo ingresso in più.

Covid Calabria, il bollettino

Più nel dettaglio in Calabria, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.060.928 (+7.952). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 178.709 (+1.268) rispetto a ieri.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 6.979 (63 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6.912 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.876 (17.668 guariti, 208 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 10.879 (150 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10.720 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.232 (31.415 guariti, 817 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.977 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.956 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.586 (14.421 guariti, 165 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 9.248 (131 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.108 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60.711 (60.124 guariti, 587 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 11.335 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.325 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.133 (9.987 guariti, 146 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica 130 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.