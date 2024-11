Con quasi quattromila tamponi analizzati il tasso di positività si attesta a 3,59%. Si alleggerisce la pressione sui reparti di area medica ma si registrano anche tre nuovi ingressi in terapia intensiva ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono 139 i nuovi casi positivi al coronavirus in Calabria, a fronte di 3.875 tamponi effettuati (tasso di positività 3,59%). Si registra inoltre un decesso (nel Catanzarese) e 224 guarigioni. È quanto riporta il bollettino odierno della Regione. Diminuiscono i ricoveri in area medica: sono ben 12 in meno; mentre vi sono anche 3 nuovi ingressi in terapia intensiva.

I nuovi contagi in Calabria

I nuovi casi positivi sono così suddivisi: Catanzaro 14, Cosenza 34, Crotone 33, Reggio Calabria 48, Vibo Valentia 8, altra regione o Stato estero 2.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 192 (18 in reparto, 5 in terapia intensiva, 169 in isolamento domiciliare); 11.032 guariti, 153 deceduti;

– Cosenza: casi attivi 1.369 (34 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.332 in isolamento domiciliare); 25.204 guariti, 639 deceduti;

– Crotone: casi attivi 284 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); 7.671 guariti, 114 deceduti;

– Reggio Calabria: casi attivi 1.515 (88 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.421 in isolamento domiciliare); 27.463 guariti, 389 deceduti;

– Vibo Valentia: casi attivi 79 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 74 in isolamento domiciliare); 6.157 guariti, 98 deceduti.

L' Asp di Catanzaro comunica 15 nuovi positivi di cui 1 fuori regione, 2 ingressi in terapia intensiva di cui 1 appartenente all'Asp di Vibo Valentia. L'Asp di Crotone comunica 34 nuovi positivi di cui 1 migrante.