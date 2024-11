Sono 1.508 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche ben 18 decessi (Cosenza 5, Crotone 2, Reggio 8 e Vibo 3) e 458 guariti. Calano i ricoveri (- 20 in reparto e -4 in Rianimazione). Effettuati nelle ultime 24 ore 9.866 tamponi (tasso di positività al 15,28%).

I nuovi contagi

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 244, Cosenza 84, Crotone 237, Reggio Calabria 666, Vibo Valentia 277.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 6.364 (78 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6.275 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.299 (16.106 guariti, 193 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 10.111 (133 in reparto, 6 in terapia intensiva, 9.972 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.839 (31.036 guariti, 803 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.216 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.196 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.343 (12.188 guariti, 155 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 10.229 (146 in reparto, 13 in terapia intensiva, 10.070 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54.384 (53.834 guariti, 550 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 9.830 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9.815 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.729 (9.588 guariti, 141 deceduti).